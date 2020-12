மாவட்ட செய்திகள்

போலீஸ் எனக்கூறி மர்மநபர் கைவரிசை: கேரள நகை பட்டறை ஊழியரிடம் தங்க கட்டிகள்-ரூ.3½ லட்சம் பறிப்பு - வழிப்பறி கொள்ளையனுக்கு வலைவீச்சு + "||" + Mystery man arrested by police: Gold nuggets from Kerala jewelery workshop staff - Rs 30 lakh flush - Webster to the highway robber

போலீஸ் எனக்கூறி மர்மநபர் கைவரிசை: கேரள நகை பட்டறை ஊழியரிடம் தங்க கட்டிகள்-ரூ.3½ லட்சம் பறிப்பு - வழிப்பறி கொள்ளையனுக்கு வலைவீச்சு