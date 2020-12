மாவட்ட செய்திகள்

மடத்துக்குளம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் பொறியாளர் அறையை பூட்டிய ஒன்றியக்குழு தலைவரால் பரபரப்பு + "||" + Excitement by the Union Committee Chairman who locked the engineer's room in the Madathukulam Panchayat Union office

மடத்துக்குளம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் பொறியாளர் அறையை பூட்டிய ஒன்றியக்குழு தலைவரால் பரபரப்பு