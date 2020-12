மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் சட்ட மசோதாவை திரும்ப பெறக்கோரி வங்கியை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Demonstration by besieging the bank demanding the withdrawal of the Agriculture Bill

வேளாண் சட்ட மசோதாவை திரும்ப பெறக்கோரி வங்கியை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டம்