மாவட்ட செய்திகள்

புதிய குவாரிகள் தொடங்க தடை: “மத்திய அரசு அறிவிப்பை அந்தந்த மாநில மொழிகளிலும் வெளியிட வேண்டும்” - மதுரை ஐகோர்ட்டு நீதிபதிகள் கருத்து + "||" + Prohibition to start new quarries: "The Central Government should publish the notice in the respective state languages" - Opinion of Madurai I-Court Judges

புதிய குவாரிகள் தொடங்க தடை: “மத்திய அரசு அறிவிப்பை அந்தந்த மாநில மொழிகளிலும் வெளியிட வேண்டும்” - மதுரை ஐகோர்ட்டு நீதிபதிகள் கருத்து