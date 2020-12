மாவட்ட செய்திகள்

1,135 தாய்மார்களிடம் இருந்து குழந்தைகளுக்கு எய்ட்ஸ் பரவாமல் தடுப்பு - அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + Prevention of AIDS transmission from 1,135 mothers to children - officials informed

1,135 தாய்மார்களிடம் இருந்து குழந்தைகளுக்கு எய்ட்ஸ் பரவாமல் தடுப்பு - அதிகாரிகள் தகவல்