மாவட்ட செய்திகள்

ஆன்லைன் வகுப்புக்காக வாங்கி கொடுத்த செல்போனை தொலைத்ததை தந்தை கண்டித்ததால் மாணவி தற்கொலை + "||" + Student commits suicide after father denies losing cell phone he bought for online class

ஆன்லைன் வகுப்புக்காக வாங்கி கொடுத்த செல்போனை தொலைத்ததை தந்தை கண்டித்ததால் மாணவி தற்கொலை