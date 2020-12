மாவட்ட செய்திகள்

சிவகாசி தொகுதியில் என்னை எதிர்த்து யார் போட்டியிட்டாலும் வெற்றி பெறுவேன்: அமைச்சர் கே.டி. ராஜேந்திர பாலாஜி + "||" + Whoever contests against me in Sivakasi constituency will win: Minister K.D. Rajendra Balaji

சிவகாசி தொகுதியில் என்னை எதிர்த்து யார் போட்டியிட்டாலும் வெற்றி பெறுவேன்: அமைச்சர் கே.டி. ராஜேந்திர பாலாஜி