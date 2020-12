மாவட்ட செய்திகள்

புரெவி புயல் காரணமாக தஞ்சையில் தொடர் மழை மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை அடியோடு பாதிப்பு + "||" + Frequent rains in Tanjore due to Hurricane Purovi have severely affected the normal life of the people

புரெவி புயல் காரணமாக தஞ்சையில் தொடர் மழை மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை அடியோடு பாதிப்பு