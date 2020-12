மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில், கொரோனாவுக்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 30 ஆயிரத்தை தாண்டியது - 2 முதியவர்கள் பலி + "||" + In the district, the number of victims of corona exceeds 30 thousand - 2 elderly people killed

