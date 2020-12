மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பேரிடர் மீட்பு பணிக்கு 1,219 பேர் நியமனம் + "||" + 1,219 persons have been appointed for disaster relief work in Dindigul district

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பேரிடர் மீட்பு பணிக்கு 1,219 பேர் நியமனம்