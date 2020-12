மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில் பயங்கர விபத்து: கட்டுப்பாட்டை இழந்த பஸ் பெட்ரோல் பங்க்கிற்குள் புகுந்தது - ஸ்கூட்டரில் சென்ற காவலாளி பலி + "||" + Terrible accident in Coimbatore: Bus loses control, enters petrol station - The guard who went on the scooter was killed

கோவையில் பயங்கர விபத்து: கட்டுப்பாட்டை இழந்த பஸ் பெட்ரோல் பங்க்கிற்குள் புகுந்தது - ஸ்கூட்டரில் சென்ற காவலாளி பலி