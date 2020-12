மாவட்ட செய்திகள்

கோவை மாவட்டத்தில் 50 ஆண்டுகளில் இல்லாத வளர்ச்சியை 5 ஆண்டுகளில் தந்து உள்ளோம் - அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தகவல் + "||" + 50 years of unprecedented growth in Coimbatore district We have given in 5 years - Information from Minister SB.Velumani

கோவை மாவட்டத்தில் 50 ஆண்டுகளில் இல்லாத வளர்ச்சியை 5 ஆண்டுகளில் தந்து உள்ளோம் - அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தகவல்