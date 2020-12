மாவட்ட செய்திகள்

முதலிரவுக்கு குடிபோதையில் வந்ததுடன் மனைவியை அடித்து துன்புறுத்திய என்ஜினீயர் கைது - ரூ.3 கோடி வரதட்சணை கொடுத்து திருமணம் நடந்திருந்தது + "||" + Drunk for the first night Engineer arrested for beating wife Giving a dowry of Rs 3 crore The marriage had taken place

முதலிரவுக்கு குடிபோதையில் வந்ததுடன் மனைவியை அடித்து துன்புறுத்திய என்ஜினீயர் கைது - ரூ.3 கோடி வரதட்சணை கொடுத்து திருமணம் நடந்திருந்தது