மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டிய மேம்பாட்டு வாரியம் அமைக்க எதிர்ப்பு: கர்நாடகத்தில் நாளை முழு அடைப்பு - ஆதரவு வழங்க கன்னட சங்கங்கள் வேண்டுகோள் + "||" + Opposition to the formation of the Maratha Development Board Full blockade in Karnataka tomorrow

மராட்டிய மேம்பாட்டு வாரியம் அமைக்க எதிர்ப்பு: கர்நாடகத்தில் நாளை முழு அடைப்பு - ஆதரவு வழங்க கன்னட சங்கங்கள் வேண்டுகோள்