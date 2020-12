மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.1 லட்சத்துக்கு மேல் வரிபாக்கி வைத்துள்ளவர்களின் பட்டியல் இணையதளத்தில் வெளியிட்டு உழவர்கரை நகராட்சி அதிரடி + "||" + More than Rs 1 lakh List of taxpayers Posting on the website Uzhavarkarai Municipal Action

ரூ.1 லட்சத்துக்கு மேல் வரிபாக்கி வைத்துள்ளவர்களின் பட்டியல் இணையதளத்தில் வெளியிட்டு உழவர்கரை நகராட்சி அதிரடி