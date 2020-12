மாவட்ட செய்திகள்

டெல்டாவில், 2 நாட்களாக இடைவிடாது கொட்டி தீர்த்த கனமழை ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கின + "||" + Thousands of acres submerged in delta after 2 days of torrential rains

