மாவட்ட செய்திகள்

இறந்தவர் உடலை மார்பளவு தண்ணீரில் தூக்கி செல்லும் அவலம்; பாலம் கட்டித்தர பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + The tragedy of throwing the body of the deceased into bust water; Public demand to build the bridge

இறந்தவர் உடலை மார்பளவு தண்ணீரில் தூக்கி செல்லும் அவலம்; பாலம் கட்டித்தர பொதுமக்கள் கோரிக்கை