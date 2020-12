மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் மழையினால் வீடூர் அணையின் நீர்மட்டம் 27.5 அடியாக உயர்ந்தது - விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி + "||" + The water level of Veeduur Dam rose to 27.5 feet due to continuous rains - Farmers happy

தொடர் மழையினால் வீடூர் அணையின் நீர்மட்டம் 27.5 அடியாக உயர்ந்தது - விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி