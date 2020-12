மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் விடிய விடிய கொட்டி தீர்த்த கனமழை - குடியிருப்பு பகுதிகளை தண்ணீர் சூழ்ந்ததால் மக்கள் அவதி + "||" + Heavy rains in Vidya Vidya district People are suffering due to flooding of residential areas

மாவட்டத்தில் விடிய விடிய கொட்டி தீர்த்த கனமழை - குடியிருப்பு பகுதிகளை தண்ணீர் சூழ்ந்ததால் மக்கள் அவதி