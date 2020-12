மாவட்ட செய்திகள்

பாகூர் பகுதியில் தொடர் மழை: வாய்க்கால் கரை உடைந்து வயல்களில் தண்ணீர் புகுந்தது - 17 வீடுகள் சேதம் + "||" + Continuous rain in Bagoor area The bank of the drain is broken Water seeped into the fields 17 houses damaged

