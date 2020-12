மாவட்ட செய்திகள்

குன்னம் தாலுகாவில் புயலால் 25 வீடுகளின் சுவர்கள் இடிந்தன + "||" + In Kunnam taluka, the walls of 25 houses collapsed due to the storm

