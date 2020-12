மாவட்ட செய்திகள்

‘புரெவி’ புயல் எதிரொலி: விழுப்புரத்தில் கொட்டித்தீர்த்த மழை - 3-வது நாளாக மக்கள் வீடுகளுக்குள் முடங்கினர் + "||" + Echo of 'Purevi' storm: Heavy rains in Viluppuram - People paralyzed inside their houses for the 3rd day

‘புரெவி’ புயல் எதிரொலி: விழுப்புரத்தில் கொட்டித்தீர்த்த மழை - 3-வது நாளாக மக்கள் வீடுகளுக்குள் முடங்கினர்