மாவட்ட செய்திகள்

மதுராந்தகம் ஏரியில் இருந்து வினாடிக்கு 5 ஆயிரம் கனஅடி நீர் வெளியேற்றம் + "||" + From Madurantakam Lake 5 thousand per second Cubic feet of water discharge

மதுராந்தகம் ஏரியில் இருந்து வினாடிக்கு 5 ஆயிரம் கனஅடி நீர் வெளியேற்றம்