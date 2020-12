மாவட்ட செய்திகள்

பஸ்-ஆட்டோக்கள் வழக்கம்போல் ஓடின கர்நாடகத்தில் முழு அடைப்புக்கு வரவேற்பு இல்லை போராட்டம் நடத்திய கன்னட அமைப்பினர் கைது + "||" + Bus-autos ran as usual Full blockade is not welcome in Karnataka Kannada activists arrested

பஸ்-ஆட்டோக்கள் வழக்கம்போல் ஓடின கர்நாடகத்தில் முழு அடைப்புக்கு வரவேற்பு இல்லை போராட்டம் நடத்திய கன்னட அமைப்பினர் கைது