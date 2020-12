மாவட்ட செய்திகள்

பாலத்தில் நின்று கொண்டு ‘செல்பி’ எடுத்த வாலிபர் ஏரியில் தவறி விழுந்து பலி + "||" + With standing on the bridge The young man taken by Selfi Fell into the lake and died

பாலத்தில் நின்று கொண்டு ‘செல்பி’ எடுத்த வாலிபர் ஏரியில் தவறி விழுந்து பலி