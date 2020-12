மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரியில் மழை வெள்ளம் வடியத் தொடங்கியது பல்லாங்குழியான சாலைகளால் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + Rain floods in Pondicherry Began to form By bumpy roads Public suffering

புதுச்சேரியில் மழை வெள்ளம் வடியத் தொடங்கியது பல்லாங்குழியான சாலைகளால் பொதுமக்கள் அவதி