மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி சிறை வளாகத்தில் உள்ள தோட்டத்தில் கைதிகள் சாகுபடி செய்த சின்ன வெங்காயம் அறுவடை + "||" + Harvesting of small onions cultivated by the inmates in the garden at the Trichy prison premises

திருச்சி சிறை வளாகத்தில் உள்ள தோட்டத்தில் கைதிகள் சாகுபடி செய்த சின்ன வெங்காயம் அறுவடை