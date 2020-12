மாவட்ட செய்திகள்

சிவகாசி சிவன் கோவில் அருகே தள்ளுவண்டிகளால் போக்குவரத்து நெரிசல்; போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல் + "||" + Traffic congestion in trolleys near Sivakasi Shiva Temple; Urging police to take action

சிவகாசி சிவன் கோவில் அருகே தள்ளுவண்டிகளால் போக்குவரத்து நெரிசல்; போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்