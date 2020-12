மாவட்ட செய்திகள்

புதுடெல்லியில் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக ஈரோட்டில் தி.மு.க.வினர் ஆர்ப்பாட்டம் - விவசாய சங்க பிரதிநிதிகளும் பங்கேற்பு + "||" + Will continue to struggle in New Delhi DMK protests in support of farmers in Erode - Representatives of agricultural associations also participated

புதுடெல்லியில் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக ஈரோட்டில் தி.மு.க.வினர் ஆர்ப்பாட்டம் - விவசாய சங்க பிரதிநிதிகளும் பங்கேற்பு