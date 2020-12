மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் தொடர் மழையால் வயல்வெளிகளில் தண்ணீர் நிரம்பியதால் அதிக அளவில் காணப்பட்ட நத்தைகள் + "||" + Snails found in large numbers in Tanjore district due to continuous rains that flooded the fields

