மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை வடபழனியில் பஸ்சுக்காக காத்திருந்த பெண்ணிடம் சில்மிஷம் செய்ததாக போலீஸ்காரருக்கு அடி-உதை; சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ பரவியதால் பரபரப்பு + "||" + Policeman tease a woman in Chennai Vadapalani busstand ; Policeman kicked by people and the incident video spread on social websites

சென்னை வடபழனியில் பஸ்சுக்காக காத்திருந்த பெண்ணிடம் சில்மிஷம் செய்ததாக போலீஸ்காரருக்கு அடி-உதை; சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ பரவியதால் பரபரப்பு