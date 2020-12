மாவட்ட செய்திகள்

ஆளும் கூட்டணி கட்சிகள் ஆதரவு விவசாயிகள் சார்பில் இன்று ‘பாரத் பந்த்’ மராட்டியத்தில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு + "||" + Supported by the ruling coalition parties Bharat Bandh today on behalf of farmers Heavy police security in the Marathas

ஆளும் கூட்டணி கட்சிகள் ஆதரவு விவசாயிகள் சார்பில் இன்று ‘பாரத் பந்த்’ மராட்டியத்தில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு