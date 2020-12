மாவட்ட செய்திகள்

டெல்டா மாவட்டங்களில் தொடர் மழையால் ஆறு, பாசன வாய்க்கால்களில் 70 இடங்களில் உடைப்பு + "||" + In delta districts, rivers and irrigation canals are broken at 70 places due to continuous rains

