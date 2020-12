மாவட்ட செய்திகள்

ஆற்காடு அருகே வாகன தணிக்கையின் போது வேன் மோதி போலீஸ்காரர் பலி; இன்ஸ்பெக்டர் படுகாயம் + "||" + Policeman killed in van collision during vehicle inspection near Arcot; Inspector Injury

ஆற்காடு அருகே வாகன தணிக்கையின் போது வேன் மோதி போலீஸ்காரர் பலி; இன்ஸ்பெக்டர் படுகாயம்