மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூரு அருகே, ஆஞ்சநேயர் கோவிலுக்கு ரூ.1 கோடி நிலத்தை தானமாக வழங்கிய முஸ்லிம் முதியவர் - பாராட்டுகள் குவிகிறது + "||" + Near Bangalore, to the Anjaneyar Temple Muslim elder donates Rs.1 crore land - Accumulates compliments

பெங்களூரு அருகே, ஆஞ்சநேயர் கோவிலுக்கு ரூ.1 கோடி நிலத்தை தானமாக வழங்கிய முஸ்லிம் முதியவர் - பாராட்டுகள் குவிகிறது