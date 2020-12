மாவட்ட செய்திகள்

அரசியல் தலைவர் படத்தை மார்பிங் செய்து பதிவிட்ட பா.ஜனதா பெண் கவுன்சிலர் கைது + "||" + The political leader morphed the image and posted it BJP woman councilor arrested

அரசியல் தலைவர் படத்தை மார்பிங் செய்து பதிவிட்ட பா.ஜனதா பெண் கவுன்சிலர் கைது