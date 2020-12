மாவட்ட செய்திகள்

சொத்துவரி செலுத்தாவிட்டால் ஜப்தி நடவடிக்கை - புதுச்சேரி நகராட்சி அதிரடி + "||" + Japti action if property tax is not paid - Puducherry Municipal Action

சொத்துவரி செலுத்தாவிட்டால் ஜப்தி நடவடிக்கை - புதுச்சேரி நகராட்சி அதிரடி