மாவட்ட செய்திகள்

பணம் செலவிடப்படுவதை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும் - கவர்னர் கிரண்பெடி வலியுறுத்தல் + "||" + We must continue to monitor the spending of money - Governor Kiranpedi insisted

பணம் செலவிடப்படுவதை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும் - கவர்னர் கிரண்பெடி வலியுறுத்தல்