மாவட்ட செய்திகள்

விபத்தில் காயமடைந்த முதியவரை மேல்சிகிச்சைக்கு அனுப்பிய அமைச்சர் காமராஜ் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் + "||" + Minister Kamaraj, who sent the elderly man injured in the accident for treatment, met him in person and expressed his condolences

விபத்தில் காயமடைந்த முதியவரை மேல்சிகிச்சைக்கு அனுப்பிய அமைச்சர் காமராஜ் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார்