மாவட்ட செய்திகள்

கிராம நிர்வாக அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம்: பா.ம.க.வினர் திரளாக பங்கேற்க வேண்டும் செஞ்சியில் நடந்த கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Demonstration in front of the village administration office: Resolution at the meeting held in Chennai that the MPs should participate en masse

கிராம நிர்வாக அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம்: பா.ம.க.வினர் திரளாக பங்கேற்க வேண்டும் செஞ்சியில் நடந்த கூட்டத்தில் தீர்மானம்