மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களை ரத்து செய்யக்கோரி திருப்பூர் மாவட்டத்தில் கடைகள் அடைப்பு - பஸ்கள் வழக்கம்போல் ஓடின + "||" + Demand repeal of agricultural laws Shops closed in Tirupur district Buses ran as usual

வேளாண் சட்டங்களை ரத்து செய்யக்கோரி திருப்பூர் மாவட்டத்தில் கடைகள் அடைப்பு - பஸ்கள் வழக்கம்போல் ஓடின