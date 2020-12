மாவட்ட செய்திகள்

அரசு ஒதுக்கீட்டின் கீழ் பயிலும் மாணவ- மாணவிகளுக்கு உதவித்தொகை 31-ந் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கவும் + "||" + Apply for scholarships for students studying under government allocation by 31st

