மாவட்ட செய்திகள்

நங்கநல்லூரில், சாலையில் ஏற்பட்ட ராட்சத பள்ளத்தால் பரபரப்பு - போக்குவரத்து துண்டிப்பு + "||" + In Nanganallur, a giant abyss on the road caused a disturbance - a traffic jam

நங்கநல்லூரில், சாலையில் ஏற்பட்ட ராட்சத பள்ளத்தால் பரபரப்பு - போக்குவரத்து துண்டிப்பு