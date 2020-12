மாவட்ட செய்திகள்

புதிய வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிர்ப்பு: பெங்களூருவில் விதானசவுதாவை நோக்கி விவசாயிகள் பிரமாண்ட ஊர்வலம் - போலீசார் தடுத்து நிறுத்தியதால் தள்ளுமுள்ளு-பரபரப்பு + "||" + Opposition to the new agricultural laws: Farmers march towards Vidhana Soudha in Bangalore

புதிய வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிர்ப்பு: பெங்களூருவில் விதானசவுதாவை நோக்கி விவசாயிகள் பிரமாண்ட ஊர்வலம் - போலீசார் தடுத்து நிறுத்தியதால் தள்ளுமுள்ளு-பரபரப்பு