மாவட்ட செய்திகள்

சிதம்பரம் பகுதியில் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் பிரேமலதா விஜயகாந்த் வழங்கினார் + "||" + Premalatha Vijayakand provided relief to the people affected by the floods in Chidambaram area

சிதம்பரம் பகுதியில் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் பிரேமலதா விஜயகாந்த் வழங்கினார்