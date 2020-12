மாவட்ட செய்திகள்

ஆரல்வாய்மொழியில் பரபரப்பு கூட்டுறவு நூற்பாலையில் தலைவர், துணை தலைவர் உள்ளிருப்பு போராட்டம் + "||" + The chairman and vice-chairman of the agitation co-operative spinning mill in Aralbaymozhi are sitting

ஆரல்வாய்மொழியில் பரபரப்பு கூட்டுறவு நூற்பாலையில் தலைவர், துணை தலைவர் உள்ளிருப்பு போராட்டம்