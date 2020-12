மாவட்ட செய்திகள்

நல்லூர் பகுதியில் சாலையோரம் கொட்டப்படும் குப்பையால் சுகாதார சீர்கேடு அப்புறப்படுத்த பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + In the Nallur area Garbage dumped on the roadside Eliminate health disorders Public demand

நல்லூர் பகுதியில் சாலையோரம் கொட்டப்படும் குப்பையால் சுகாதார சீர்கேடு அப்புறப்படுத்த பொதுமக்கள் கோரிக்கை