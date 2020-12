மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல்லில் ரூ.15 கோடியில் சாலை விரிவாக்க பணி அமைச்சர் தங்கமணி தொடங்கி வைத்தார் + "||" + In Namakkal Road widening work at a cost of Rs. 15 crore Minister Thangamani started

