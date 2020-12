மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாநகருக்கு விடிவு காலம் எப்போது? வடியாத மழைநீரால் மக்கள் அவதி: சேதமடைந்த சாலையில் மரக்கன்று நட்டு போராட்டம் + "||" + When is the release period for Thoothukudi? People suffering from incessant rains: Sapling nut struggle on damaged road

தூத்துக்குடி மாநகருக்கு விடிவு காலம் எப்போது? வடியாத மழைநீரால் மக்கள் அவதி: சேதமடைந்த சாலையில் மரக்கன்று நட்டு போராட்டம்