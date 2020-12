மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில், தமிழக தொழிலாளி கொலையில் வாலிபர் கைது - மனைவியை கிண்டல் செய்ததால் தீர்த்துக்கட்டியது அம்பலம் + "||" + Bangalore: A teenager has been arrested in connection with the murder of a Tamil Nadu worker.

பெங்களூருவில், தமிழக தொழிலாளி கொலையில் வாலிபர் கைது - மனைவியை கிண்டல் செய்ததால் தீர்த்துக்கட்டியது அம்பலம்